Президент Ильхам Алиев примет участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

БАКУ/Trend/ - 6 декабря в Университете АДА состоится международный форум на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Как сообщает Trend, на мероприятии ожидается выступление и участие в обсуждениях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известные эксперты и политологи из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в нашем регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.