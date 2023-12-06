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Президент Ильхам Алиев примет участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

Политика Материалы 6 декабря 2023 09:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев примет участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 6 декабря в Университете АДА состоится международный форум на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Как сообщает Trend, на мероприятии ожидается выступление и участие в обсуждениях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известные эксперты и политологи из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в нашем регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.

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