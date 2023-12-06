В Азербайджане предложено включить в календарь дат День депортации западных азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено включить 6 декабря или же другой день этого месяца в календарь дат как День депортации западных азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, с данным предложением выступил член Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев на слушаниях в парламенте.

"Именно на 6 декабря 1988 года пришлась последняя депортация западных азербайджанцев, за исключением села Нуведи. И сегодня с этой даты проходит 35 лет. Предлагаю 6 декабря или один из других дней этого месяца включить в календарь как День депортации западных азербайджанцев", - сказал депутат.

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