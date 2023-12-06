На форуме в Университете АДА Президент Ильхам Алиев рассказал о братской поддержке Узбекистана Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Узбекистан был первой страной, которая после Второй Карабахской войны оказала нам свою братскую поддержку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Вместе с моим братом Президентом Мирзиёевым мы присутствовали на открытии школы имени одного из сыновей узбекского народа Мирзы Улугбека. На самом деле это был еще один крупный вклад в наши братские отношения», — отметил глава государства, подчеркнув, что азербайджанцы, которые будут жить в Физули, никогда этого не забудут.