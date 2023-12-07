Вашингтон не хочет повторять ошибку Парижа - подробности визита О'Брайена в Баку

БАКУ /Trend/ - США решили скорректировать свою политику в отношении Южного Кавказа, которую они проводили в течение последнего месяца. Было ясно, что антиазербайджанские высказывания помощника госсекретаря Энтони Блинкена Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета Палаты представителей 15 ноября могут нанести серьезный удар по отношениям между двумя странами.

Но американскому дипломату не потребовалось много времени, чтобы понять, что эта политика в корне ошибочна и что такая несбалансированная политика на Южном Кавказе не сулит Вашингтону ничего положительного. И именно поэтому после своего выступления О'Брайен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Видимо, помощнику госсекретаря дали понять, что в любом вопросе на Южном Кавказе уже крайне важно считаться с официальным Баку. Вполне вероятно, что О'Брайену привели также в пример Иран и Францию после 44-дневной войны.

Даже предвзятое отношение Джеймса О'Брайена к Баку привело к отмене запланированной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне и фактическому отказу официального Баку от посредничества США. Скорее всего, Джеймс О'Брайен решил встретиться с послом Азербайджана в США через несколько дней после того, как понял, что его выступление в Конгрессе вышло за рамки красных линий.

В случае продолжения обострения отношений это не отвечало бы интересам ни США, ни Азербайджана. В частности, изъявление Азербайджаном своей принципиальной позиции в ответ на возникшее недоразумение с США помогло Вашингтону понять, что таким образом невозможно продолжать отношения с Азербайджаном.

Вчерашний визит Джеймса О'Брайена в Азербайджан ясно дал понять, что отношения возвращаются в прежнее русло. Видимо, Блинкен смог объяснить своему помощнику, что это особенно важно в нынешний период в политике Вашингтона на Южном Кавказе, так как он сам в своих заявлениях пытался сохранить баланс между Азербайджаном и Арменией.

Вероятно, именно по этой причине Джеймс О'Брайен повернул вспять. Вызывало интерес, что скажет во время визита в Азербайджан помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступавший против Азербайджана в Конгрессе США. Потому что не секрет, что Джеймс О'Брайен своим выступлением в Конгрессе нанес удар по интересам безопасности США.

Удар по сотрудничеству с Азербайджаном, ведущим государством Южного Кавказа, его основным актором, противоречил интересам безопасности США. Необходимо учесть, что между США и Азербайджаном существуют годы сотрудничества в области безопасности и энергетики, и Вашингтон не должен повторять ошибок Парижа касательно политики Южного Кавказа.

Решительная, волевая политика, продемонстрированная Президентом Ильхамом Алиевым за последние три года после исторической победы по изменению геополитического порядка в регионе в интересах Азербайджана, несмотря на давление международных сил в различных направлениях, дает свой эффект в более широком ареале.

Если бы этого не было, госсекретарь Энтони Блинкен не стал бы звонить в Баку и просить Президента Ильхама Алиева принять Джеймса О'Брайена, даже с учетом того, что перед встречей из Вашингтона пришло еще одно, смягчающее отношения заявление. Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил: "Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать отношения с Азербайджаном; это противоречило бы нашим интересам".

Да, Вашингтон за последний месяц обратил вспять политику на Южном Кавказе, ощущая серьезную потребность в корректировках. Результатом этого стало то, что на встрече в Баку между Джеймсом О'Брайеном и Ильхамом Алиевым были отмечены положительные моменты в отношениях. Во-первых, Ильхам Алиев подчеркнул богатую историю отношений между Азербайджаном и США, отметил, что за годы независимости Азербайджана были налажены отношения сотрудничества в различных сферах, особенно в области энергетики. Во-вторых, Ильхам Алиев отметил, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана создаются исторические возможности для установления мира, и США могут внести свой вклад в этот процесс с учетом новых реалий.

Джеймс О'Брайен подтвердил слова Ильхама Алиева. Американский дипломат подчеркнул, что отношения между США и Азербайджаном имеют глубокие корни и оба государства являются хорошими партнерами. Он также рассказал о роли США в поставке энергетических ресурсов Азербайджана на мировые рынки. Говоря о том, что Америка поддерживает мирную повестку дня в регионе, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, переговоры по мирному договору, Джеймс О'Брайен довел до внимания Ильхама Алиева, что США готовы к продолжению переговоров в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что США поддерживают продолжение дискуссий по развитию концепции Транскаспийского транспортного маршрута, а также открытию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Таким образом, Джеймс О'Брайен фактически отказался от своих слов в Конгрессе. Однако у Баку больше ожиданий от Вашингтона. Значение, которое США придают Азербайджану, должно отражаться и в политике Южного Кавказа. Брайен и другие официальные лица США после этого, вероятно, подумают дважды, прежде чем высказываться против Азербайджана. Если Вашингтон хочет сохранить сбалансированную политику в отношении этого региона, это абсолютно необходимо.

Вчерашняя встреча и позитивные месседжи дают основание говорить о том, что очень скоро возобновятся визиты азербайджанских официальных лиц в США. Это важно для поддержания двусторонних отношений в позитивном ключе. Таким образом, американо-азербайджанские отношения возвращаются на прежний уровень. Похвальным моментом является то, что Вашингтон дал знать, что не собирается повторять ошибку Парижа.

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