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Президент Ильхам Алиев: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы

Политика Материалы 10 декабря 2023 14:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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НИШ /Trend/ - Несколько дней назад мы вновь стали свидетелями очередного проявления дружбы. И Сербия, и Болгария, и другие страны, входящие в Группу восточноевропейских государств, поддержали кандидатуру Азербайджана, дали разрешение на проведение конференции COP29 в Азербайджане, в Баку, проявили свою поддержку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

«Это еще один пример нашей дружбы и в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим свое будущее в производстве и экспорте чистой «зеленой» энергии. Я уверен, что наступит день и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области «зеленой» энергии», - отметил глава государства.

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