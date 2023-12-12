Делегация парламента Грузии посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 12 декабря находящаяся с визитом в Азербайдане делегация во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили посетила Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе (парламент), грузинская делегация также почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и к ее могиле были возложены цветы.

"Затем делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Азербайджана, возложила цветы на их могилы. Во время визита также был возложен венок перед памятником "Вечный огонь".

С самой высокой точки Баку гости, любуясь видом на азербайджанскую столицу, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в Баку ландшафтно-строительных работах", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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