МИД Азербайджана прокомментировал информацию о проведении встречи с армянской стороной в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку отреагировал на появившуюся в армянских СМИ информацию о предложении США провести в январе 2024 года в Вашингтоне встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Представитель министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в ответ на запрос Trend по этому вопросу отметил, что пока нет согласия относительно места и даты следующей встречи.

Отметим, что посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян в интервью общественному телевидению страны заявил, что Азербайджан положительно отреагировал на предложение США.

"На данный момент мы располагаем информацией, что Азербайджан принял приглашение США провести встречу на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне", - подчеркнул Эдмон Марукян.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Армении заявило о готовности принять участие во встрече на уровне министров в США.

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