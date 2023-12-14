БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен порядок использования курсантами льготной ипотеки после окончания учебы.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым Указе "О мерах по поощрению обучения молодежи в военной сфере".

Согласно указу, курсанты, поступившие в высшие учебные заведения и военные колледжи, начиная с 2024-2025 учебного года, после окончания этих учебных заведений и прохождения действительной военной службы в армии Азербайджана в качестве офицеров или прапорщиков в течение пяти календарных лет, при использовании льготного ипотечного кредита за счет средств ипотечного и кредитного Гарантийного фонда Азербайджанской Республики для приобретения жилой площади, часть стоимости соответствующей жилой площади в размере до 15 процентов будет профинансирована за счет средств государственного бюджета.