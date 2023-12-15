На капитальный ремонт автомобильных дорог в Наримановском районе Баку выделено 600 тысяч манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 600,0 (шестьсот) тысячи манатов.

В соответствии с распоряжением министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.