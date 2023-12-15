Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

На капитальный ремонт автомобильных дорог в Наримановском районе Баку выделено 600 тысяч манатов - Распоряжение

Политика Материалы 15 декабря 2023 12:33 (UTC +04:00)
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Наримановском районе Баку выделено 600 тысяч манатов - Распоряжение

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 600,0 (шестьсот) тысячи манатов.

В соответствии с распоряжением министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости