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В штаб-квартире ИСЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 16 декабря 2023 15:12 (UTC +04:00)
В штаб-квартире ИСЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В столице Марокко, городе Рабат, в штаб-квартире ИСЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На вечере присутствовала парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщили в субботу Trend в отделе связей с прессой и общественностью Милли Меджлиса, выступившие с речами на мероприятии генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик и посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов отметили беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским государством и народом, глобальные инициативы великого лидера.

На концерте прозвучали произведения в исполнении народного артиста Азербайджана, заместителя министра культуры Мурада Гусейнова.

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