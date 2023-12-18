Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,5 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Красная Слобода‒Гухуроба, соединяющей поселок Красная Слобода Губинского района с селом Гухуроба Гусарского района.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением двадцать две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 (один миллион пятьсот тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.