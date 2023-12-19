В Азербайджане вносится изменение в "Положение о прохождении военной службы"

БАКУ /Trend/ - Прапорщикам и мичманам, имеющим полное среднее образование, будет присвоено воинское звание "младший лейтенант".

Об этом говорится в предложенном изменении в "Положение о прохождении военной службы", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно действующему законодательству, назначенным на офицерские должности прапорщикам и мичманам со средним специальным или неполным высшим образованием, прослужившим пять и более лет на должностях прапорщика и мичмана, присваивается воинское звание "младший лейтенант" после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке. Предлагаемое изменение предусматривает возможность присвоения воинского звания "младший лейтенант" назначенным на офицерские должности прапорщикам и мичманам с полным средним образованием (только в течение периода, установленного соответствующим органом исполнительной власти), прослужившим в звании прапорщика и мичмана пять и более лет, после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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