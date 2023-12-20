С точки зрения прозрачности проведения выборов показатели Азербайджана соответствуют международным стандартам - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Для проведения выборов в Азербайджане существует законодательство, соответствующее международному уровню. С точки зрения прозрачности проведения выборов показатели Азербайджана также соответствуют международным стандартам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Он отметил, что ЦИК на высоком уровне выполняет возложенные на него обязанности.

"Центральная избирательная комиссия предпринимает необходимые шаги в отношении организации внеочередных президентских выборов. В связи с подготовкой и проведением выборов в стране царит общественно-политическая стабильность", - добавил М.Панахов.

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