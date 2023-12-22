Генпрокуратура Азербайджана провела конференцию в Абшеронском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В продолжение ряда мероприятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике “Годом Гейдара Алиева”, 22 декабря в Абшеронском районе состоялась деловая конференция "Гейдар Алиев и современное государственное строительство".

Как сообщает в пятницу Trend, сначала участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре Абшеронского района.

Перед началом мероприятия участники конференции почтили минутой молчания память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии начальник Управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Турал Асланов поведал о роли архитектора и строителя современного Азербайджанского государства, гениального лидера Гейдара Алиева в достижении текущего экономического развития и всестороннего прогресса.

Говоря о политике современного государственного строительства гениальным лидером Гейдаром Алиевым, Турал Асланов отметил, что эта успешная политика продолжается и сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

На конференции на темы молодежной политики феноменальной личности Гейдара Алиева, строительства армии и ценности прав человека, спасательной миссии великого лидера и богатого наследия государственности также выступили прокурор Абшеронского района Габиль Гасымов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Мамедов, начальник пресс-службы министерства обороны Анар Эйвазов и другие лица.

В ходе конференции также были проведены обсуждения с целью налаживания оперативного и эффективного сотрудничества между государственными структурами, неправительственными организациями и региональными СМИ.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм "Ильхам", созданный Бакинским медиа-центром и посвященный целенаправленной политике главы государства с 2003 года и исторической миссии освобождения азербайджанских земель от оккупации.

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