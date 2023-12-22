Баку станет центром градостроительной политики в глобальном масштабе - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Поздравляем Азербайджан с проведением в 2026 году в Баку XIII Всемирного градостроительного форума.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко в своем аккаунте в социальной сети X.

"Этот красивый город станет центром продвигаемой UN-HABITAT градостроительной политики в глобальном масштабе. Желаю удачи!", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня прошла церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией объединенных наций (ООН) о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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