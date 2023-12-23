В связи с президентскими выборами в Азербайджане будет напечатано более 6 млн уведомлений

БАКУ /Trend/ - Избиратели будут проинформированы о месте и времени голосования. В связи с этим утверждены текст, форма, количество и порядок подготовки уведомлений об информировании избирателей о месте и времени голосования.

Об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает Trend.

По его словам, будет напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 уведомления.

После обсуждения соответствующий документ был вынесен на голосование и утвержден.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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