Представители Азербайджанского комитета против пыток посетили задержанных "руководителей" армянских сепаратистов

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, заместитель председателя Эльчин Ширинов и начальник юридического отдела Ровшан Мамедов посетили содержащихся в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности бывших "руководителей" сепаратистского режима Араика Арутюняна, Рубена Варданяна, Давида Манукяна и Леву Мнацаканяна.

Заместитель председателя Азербайджанского комитета против пыток Эльчин Ширинов сказал Trend, что указанные лица удовлетворены условиями содержания.

"Они сообщили, что для них периодически организуются прогулки, созданы условия для еженедельных телефонных разговоров с членами их семей. Они отметили, что никакой дискриминации в их отношении нет. Им также по просьбе членов их семей был назначен адвокат. Араик Арутюнян в ходе посещения отметил, что считает себя гражданином Азербайджана. Он сказал, что хотя и понимает до тысячи слов на азербайджанском языке, не может говорить по-азербайджански, так как учился в армяноязычной школе", сказал Ширинов.

Напомним, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывший "президент" сепаратистов Араик Арутюнян, Рубен Варданян, Давит Манукян, "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Бако Саакян, Лева Мнацаканян, Аркадий Гукасян были ранее задержаны Службой госбезопасности и доставлены в Баку.

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