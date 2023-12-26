Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend, согласно закону, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,17 миллиарда манатов, расходы - 36,76 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы - 775,35 миллиона манатов, централизованные расходы - 35,98 миллиарда манатов, местные расходы 784,8 миллиона манатов).