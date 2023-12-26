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Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год

Политика Материалы 26 декабря 2023 12:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend, согласно закону, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,17 миллиарда манатов, расходы - 36,76 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы - 775,35 миллиона манатов, централизованные расходы - 35,98 миллиарда манатов, местные расходы 784,8 миллиона манатов).

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