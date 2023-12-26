ЦИК Азербайджана утвердила кандидатуры еще 8 человек на участие в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила кандидатуры еще 8 человек на участие во внеочередных президентских выборах.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Так, на заседании обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят. Таким образом, число лиц, чьи кандидатуры утверждены, достигло 15.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердил кандидатуру Ильхама Алиева на участие во внеочередных президентских выборах, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан". Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, кандидатуру от Партии Великого созидания Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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