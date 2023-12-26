ПЕА представила в ЦИК подписные листы избирателей

БАКУ /Trend/ - Партия "Ени Азербайджан" представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписные листы избирателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ПЕА, подписные листы с подписями 50 тысяч избирателей в поддержку выдвинутой партией кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, были представлены сегодня, 26 декабря, в Центральную избирательную комиссию вместе с другими документами в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!