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ПЕА представила в ЦИК подписные листы избирателей

Политика Материалы 26 декабря 2023 18:53 (UTC +04:00)
ПЕА представила в ЦИК подписные листы избирателей

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Партия "Ени Азербайджан" представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписные листы избирателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ПЕА, подписные листы с подписями 50 тысяч избирателей в поддержку выдвинутой партией кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, были представлены сегодня, 26 декабря, в Центральную избирательную комиссию вместе с другими документами в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса.

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