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Пути обеспечения на освобожденных территориях Азербайджана очищаются от снега (ВИДЕО)

Политика Материалы 28 декабря 2023 10:12 (UTC +04:00)
Пути обеспечения на освобожденных территориях Азербайджана очищаются от снега (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Пути обеспечения на освобожденных территориях Азербайджана очищаются от снега. Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Как отмечается, принимаются необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой, горной местности, на высоком уровне в любых погодных условиях.

"Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии очищают от снега пути обеспечения на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники. Мероприятия по инженерному обеспечению будут продолжены в плановом порядке и в предстоящем году",- говорится в сообщении ведомства.

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