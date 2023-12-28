Окампо не сам написал "экспертное заключение", основанное на политических задачах - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Луис Морено Окампо сам не писал идей, содержащихся в "экспертном заключении", основанном на политических задачах, за него это сделали армяне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Отметив, что в заключении упоминается его имя, Фарид Шафиев упомянул, что армяне иногда искажают его высказывания.

Он подчеркнул, что в настоящее время урегулирование отношений зависит от Франции.

"Они должны проявить инициативу. Тем не менее, у нас есть экономическое сотрудничество с Францией и нас беспокоит военное сотрудничество Франции и Армении. Если Армения вооружается, то для чего?", - добавил он.

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