В Баку нас очень хорошо приняли и создали условия для деятельности миссии - представитель ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Мы очень довольны пребыванием в Баку и пользуясь возможностью благодарю представителей правительства Азербайджана за то, что нас очень хорошо приняли и создали условия для деятельности миссии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию миссии в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане, заявил руководитель миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Иоган Мерфи.

Он отметил, что миссия проводится по приглашению правительства Азербайджана.

"На следующий день после выборов, 8 февраля, мы проведем пресс-конференцию и сделаем заявление. В заключении, через несколько месяцев после завершения избирательных процессов мы опубликуем окончательный отчет с предоставлением соответствующих рекомендаций", - добавил И.Мерфи.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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