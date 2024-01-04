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Военная прокуратура распространила заявление в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в аварии в Лачине

Политика Материалы 4 января 2024 18:15 (UTC +04:00)
Военная прокуратура распространила заявление в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в аварии в Лачине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации об аварии автомобиля с военнослужащими в Лачине, сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тел погибших, взяты объяснительные и выполнены другие действия.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Военная прокуратура.

"В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Отметим, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглы и Ахундов Сахават Фарасат оглы.

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