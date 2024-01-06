Истекает срок одной из процедур в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок определения соответствующих мест для размещения предвыборных агитационных материалов на досках на территории избирательных участков.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджанской Республике.

Согласно плану, места должны быть созданы местным органом исполнительной власти и муниципальными учреждениями не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (до 8 января 2024 года) по предложению окружной избирательной комиссии.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан", на участие во внеочередных президентских выборах. Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания - Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

30 декабря ЦИК утвердила кандидатуру самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова на участие в президентских выборах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!