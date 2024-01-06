ЦИК Азербайджана зарегистрировала кандидатуру еще двух человек на участие в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана зарегистрировала кандидатуру еще двух человек на участие во внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в субботу Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК обсуждалась регистрация кандидатов в президенты Захида Оруджа и Рази Нуруллаева, их кандидатуры были выставлены на голосование и зарегистрированы.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан", на участие во внеочередных президентских выборах. А на заседании ЦИК, состоявшемся 30 декабря, была зарегистрирована кандидатура Ильхама Алиева на пост президента.

На заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания - Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

30 декабря ЦИК утвердила выдвижение кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова на участие в президентских выборах.

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