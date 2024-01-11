Предложенный Арменией другой маршрут вместо Зангезурского коридора неприемлем для Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - В интервью местным телеканалам глава азербайджанского государства еще раз озвучил мнение страны касательно Зангезурского коридора, заявив, что если этот маршрут не будет открыт, то Азербайджан не намерен открывать границу с Арменией где-либо еще, и тем самым армянская сторона понесет в результате такого положения дел больше вреда, чем пользы. Армения, к сожалению, высказывается по поводу открытия дорог по другим маршрутам, которые являются бесперспективными. Естественно, это неприемлемо для Азербайджана. Зангезурский коридор долгие годы соединял Азербайджан с его неотъемлемой частью - Нахчываном. Этот маршрут служил для перевозки грузов и пассажиров по железной дороге через Мегри.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов.

"Армения может восстановить свою старую железнодорожную инфраструктуру на этом направлении с небольшими затратами. В том числе в связи с автомобильной дорогой в советское время в этом районе было проведено немало работ. Поэтому Азербайджан настаивает на восстановлении маршрута Зангезурского коридора. Также безопасность движения по этому маршруту должна контролироваться пограничной службой России. Это отражено и в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября.

Азербайджан ничего нового не изобретает, а лишь требует исполнения документа, подписанного также премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом России Владимиром Путиным. Другие маршруты, предлагаемые Арменией, Азербайджану не интересны. Азербайджан уже начал прокладывать новую дорогу через территорию Ирана. Так, на территории Зангиланского района заложен фундамент для строительства моста через реку Араз и выделено первоначальное финансирование. В направлении Ордубада также планируется строительство моста. И тем самым, если не будет функционировать Зангезурский коридор, Армения навсегда останется в тупике. У Азербайджана нет здесь каких-то необычных пожеланий. Наша страна уважает суверенные права Армении. Мы поддерживаем осуществление международных перевозок через Зангезурский коридор в соответствии с таможенным и пограничным режимом Армении. Но мы считаем недопустимым контроль со стороны Армении за грузами и пассажирами, которые будут транспортироваться из основной части Азербайджана в его Нахчыванскую АР.

Подобный опыт имеется и в международной практике. Например, перевозки из России в Калининград осуществляются без применения каких-либо проверочных контрольных процедур. Наши грузовые и пассажирские перевозки в Нахчыван также должны осуществляться в статусе внутригосударственных перевозок. В противном случае данный проект перестанет быть интересным Азербайджану, и мы обеспечим эти перевозки с территории Ирана. За 30 лет, пока наши земли находились под оккупацией, мы обеспечивали связь с Нахчываном через Иран. Теперь, со строительством новой дороги, этот маршрут станет короче и эффективнее. Круги, которые пытаются выставить себя армянами больше, чем сами армяне, заявили, что не допустят функционирования новой дороги через территорию Ирана. Президент Азербайджана в очередной раз дал им решительный ответ. То есть это внутреннее дело Азербайджана и Ирана, и никто не может вмешиваться в наши внутренние дела. Пока еще не поздно Армении следует задуматься и согласиться на предложенный Азербайджаном вариант", - сказал Бадамов.

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