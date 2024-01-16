Азербайджанский народ проголосует на президентских выборах за свое счастливое будущее - турецкий профессор

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ, участвуя в выборах, выразит свое доверие и проголосует за свое счастливое будущее

Как сообщает во вторник Trend, об этом сайту secki-2024.az заявил политический эксперт из Турции, профессор Хасан Октай. Он сказал, что проведение выборов необходимо для продолжения совершенствования управления и концепции безопасности региона. Турецкий профессор связал проведение внеочередных президентских выборов в Азербайджане с новыми реалиями, возникшими после 44-дневной Отечественной войны.

"Азербайджан, одержав славную победу, освободил свои территории от оккупации. В качестве логического продолжения этого он полностью восстановил свой суверенитет, проведя антитеррористические мероприятия локального характера в сентябре 2023 года. Этот фактор породил новую положительную тенденцию в реалиях региона. Исходя из этих реалий, объявление внеочередных выборов было абсолютно правильным и логичным решением", - подчеркнул Х.Октай.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля этого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!