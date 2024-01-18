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В Азербайджане вносятся поправки в Избирательный кодекс

Политика Материалы 18 января 2024 10:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся поправки в Избирательный кодекс

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся поправки в Избирательный кодекс.

Как сообщает в четверг Trend, согласно поправкам, слова "средства массовой информации" в кодексе заменяются словами "субъекты СМИ".

Проект изменений подготовлен в целях обеспечения исполнения пункта 4.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 8 апреля 2023 года № 2089, в котором поручено привести законы, а также акты Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики "О медиа".

Таким образом, изменения, представленные в проекте, предусматривают приведение предлагаемых законов в соответствие с законом Азербайджанской Республики "О медиа".

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