Предстоящие президентские выборы обеспечат дальнейшее развитие Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Предстоящие президентские выборы обеспечат дальнейшее развитие Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Махир Аббасзаде.

Он отметил, что именно под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан в течение 20 лет осуществил все политические реформы, развил экономическую сферу, обеспечил развитие ненефтяной экономики.

"Президент Ильхам Алиев за 20 лет своего правления выполнил все взятые на себя обязательства перед азербайджанским народом.

Параллельно с этим бурно развивалось строительство армии: была сформирована ее материально-техническая база, обеспечена закупка современного вооружения. Таким образом, с точки зрения развития правового государства, в Азербайджане были предприняты достаточные шаги. Президент Ильхам Алиев выполнил свои обещания перед вынужденными переселенцами: не осталось ни одного палаточного городка, около 46 тысяч семей (350 тысяч человек) были обеспечены новыми домами. За эти 20 лет все социально-экономическое развитие вынужденных переселенцев развивалось именно благодаря вниманию и заботе главы государства", - сказал депутат.

Он упомянул, что Президент Ильхам Алиев в то же время на всех платформах отмечал, что Азербайджан любой ценой вернет оккупированные земли и территориальная целостность страны будет восстановлена, а нарушенные границы - перестроены.

"Азербайджан в 44-дневной войне 2020 года под руководством Президента Ильхама Алиева смог вернуть наши оккупированные земли.

Установив в апреле 2023 года погранично-пропускной пункт "Лачин", мы в целом смогли обеспечить территориальную целостность и наши нарушенные на протяжении 30 лет границы. В сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахе и длившихся всего 23 часа, суверенитет Азербайджана был восстановлен. Таким образом, на территории страны был положен конец армянскому сепаратизму. С целью обеспечения дальнейшего развития Азербайджана наш народ проголосует за Президента Ильхама Алиева", - добавил депутат.

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