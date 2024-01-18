Резолюция Сената Франции не имеет никакой силы - Натали Гуле

БАКУ /Trend/ - Резолюция Сената Франции не имеет никакой силы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации французского сенатора Натали Гуле, прокомментировавшей публикацию депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова в социальной сети "X".

"Не беспокойтесь, эта резолюция ни на что не годна и не имеет никакого воздействия на правительство Франции..." - пишет Гуле.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в своем аккаунте в социальной сети "Х" подчеркнул, что достижение прочного мира на Кавказе возможно благодаря предложениям о сотрудничестве, а не призывам к предвзятым санкциям, основанным на двойных стандартах.

"Последняя резолюция Сената Франции лишь бросает тень на мирные переговоры. Статус-кво, существующий в регионе, никогда не изменится", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!