Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Анголы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Ангола Тете Антониу в рамках своего визита в Республику Уганда с целью участия в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел, на встрече было упомянуто, что в планы внешней политики Азербайджана входит сотрудничество со странами Африканского континента, в том числе с Анголой, и это является одним из значимых векторов, отмечены благоприятные возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Анголой в политической, экономической, образовательной, гуманитарной, торговой и энергетической сферах.

В связи с этим была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы между двумя странами и проведения консультаций между внешнеполитическими структурами.

С удовлетворением было отмечено азербайджано-ангольское сотрудничество, основанное на взаимной поддержке в рамках ООН, Движения неприсоединения и других многосторонних платформах.

Состоялся обмен мнениями об истории и будущих перспективах успешного сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере, особенно в области образования и подготовки специалистов по различным профессиональным направлениям.

Также с удовлетворением было отмечено участие ангольских студентов в стипендиальных программах Азербайджана, предназначенных для граждан государств-членов Движения неприсоединения.

Было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году, имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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