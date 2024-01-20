...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Али Асадов встретился с вице-президентом bp

Политика Материалы 20 января 2024 16:43 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с вице-президентом bp

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и bp, была отмечена важность проектов, реализуемых bp в нашей стране.

"Рассмотрены работы, проводимые совместно с компанией bp по строительству солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости