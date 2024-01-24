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В ЦИК Азербайджана начались семинары для специалистов по информационным технологиям

Политика Материалы 24 января 2024 10:45 (UTC +04:00)
В ЦИК Азербайджана начались семинары для специалистов по информационным технологиям

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, 24 января в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) начались семинары для специалистов по информационным технологиям (IT) окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Trend, целью организации семинара является информирование специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий об улучшающихся возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, обеспечение прямого и практического использования программного обеспечения Государственной автоматизированной информационной системы, а также наглядное разъяснение интересующих участников вопросов.

IT-специалисты будут работать в тестовом режиме с практическими занятиями на семинарах.

Семинары будут завершены 26 января.

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