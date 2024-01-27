Важно активное участие граждан Азербайджана в президентских выборах - председатель Германо-азербайджанского общества

БАКУ /Trend/ - После полного обеспечения территориальной целостности Азербайджана народ страны испытывает особый душевный подъем.

Как сообщает Trend, об этом сайту secki-2024.az сказал председатель Германо-азербайджанского общества, почетный член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, доктор культурологии Чингиз Абдуллаев.

Он отметил, что одним из фундаментальных принципов демократии являются выборы.

"Выборы представляют собой средство выражения воли граждан. Крайне важно, чтобы граждане Азербайджана принимали активное участие в выборах. Призываю граждан Азербайджана проявить активность на президентских выборах и желаю нашему народу мира и процветания", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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