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Армения ведет игры касательно карт минных полей - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 27 января 2024 11:58 (UTC +04:00)
Армения ведет игры касательно карт минных полей - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения с 2020 года ведет игры касательно карт минных полей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Карты минных полей - очень щепетильная тема. Армения ведет игры на эту тему с 2020 года. Армения ранее полностью отрицала наличие таких карт. А позже предоставила абсолютно бесполезные бумажки. Абсурдно считать, что Армения, которая сама устанавливала мины, теперь говорит, что не знает о местах их нахождения", - отметил министр.

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