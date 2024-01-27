Коалиция "Environmental Protection First" готова провести мониторинг месторождения золота Амулдаг

БАКУ /Trend/ - Коалиция "Environmental Protection First" обратилась к властям Армении с требованием создать на месторождении Амулдаг условия для проведения экологическими и здравоохранительными НПО Азербайджана и другими зарубежными странами мониторинга, сообщает в субботу Trend.

В заявлении коалиции говорится, что Армения должна осознать ответственность за свои действия, открыть двери предприятий горнодобывающей промышленности для экологического мониторинга, немедленно прекратить работы на месторождении Амулдаг, эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм.

Коалиция также поддержала мнение более 100 организаций гражданского общества и эко-активистов в Армении о том, что эксплуатация в Амулдаге представляет серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам. НПО Азербайджана также поблагодарили экоорганизации и экоактивистов Армении за голосование в поддержку голоса коалиции "Environmental Protection first".

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