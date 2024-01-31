Министр образования Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство"

БАКУ /Trend/ - 31 января делегация во главе с министром образования Турции Юсуфом Текином почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложила венок к его могиле.

Как сообщает в среду Trend, также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Турецкая делегация почтила светлую память героев Родины на Аллее шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, и возложила цветы к их могилам.

Затем был посещен памятник "Тюркское шехидство" в Баку, где была почтена память героических и самоотверженных турецких солдат, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.

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