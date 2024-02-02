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Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше

Политика Материалы 2 февраля 2024 18:32 (UTC +04:00)
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Американская организация "Oracle Advisory Group" и Лига защиты трудовых прав граждан провели социологический опрос с целью измерения избирательной среды в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, по результатам опроса в Шуше состоялась пресс-конференция.

Отметим, что организация "Oracle Advisory Group" и Лига защиты трудовых прав граждан прошли аккредитацию в Центральной избирательной комиссии для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

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Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше
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