Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан провели пресс-конференцию в Шуше

БАКУ /Trend/ - Американская организация "Oracle Advisory Group" и Лига защиты трудовых прав граждан провели социологический опрос с целью измерения избирательной среды в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, по результатам опроса в Шуше состоялась пресс-конференция.

Отметим, что организация "Oracle Advisory Group" и Лига защиты трудовых прав граждан прошли аккредитацию в Центральной избирательной комиссии для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

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