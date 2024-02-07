В Азербайджане проведена большая организационная работа для проведения внеочередных президентских выборов - МПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Координатор мониторинговой группы МПА СНГ, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакит Асанов прокомментировал СМИ начавшиеся внеочередные президентские выборы в Азербайджане на избирательном участке № 2 Сабаильского района (Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики), сообщает Trend.

«В составе нашей группы 36 человек – сенаторы, депутаты, должностые лица, эксперты секретариата МПА СНГ, представляющие шесть государств. Это одна из представительных миссий по наблюдению за ходом подготовки и процесса голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Мы свою работу начали еще с 18 декабря 2023 года. МПА СНГ проанализировала законодательство Азербайджана на предмет того, насколько оно соотвествует международным стандартам, в частности, декларации прав человека ООН, международным пактам о гражданских и политических правах человека и многим конвенциям и международным соглашениям. По заключению международного института МПА СНГ законодательство Азербайджана соотвествует международным стандартам. Паралельно мы вели работу, наблюдали как идет работа к этим выборам. Были встречи в избирательных штабах кандидатов в президенты, встречались с государственными органами, обсуждали вопросы и давали рекомендации.

Каждый наблюдатель группы МПА СНГ по своему усмотрению будет посещать избирательные участки. Была проведена большая организационная работа для проведения внеочередных президентских выборов. Наблюдаем праздничную атмосферу, хоитм всех поздравить, будем и дальше смотреть другие избирательные участки», - сказал Жакит Асанов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.