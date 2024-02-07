Президентские выборы в Азербайджане проходят организованно – наблюдатель из России

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят организованно.

Об этом сказал в среду Trend депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"В Азербайджан мы приехали в качестве наблюдателей от общественной организации "Гражданский диалог" - это международная организация, которая занимается мониторингом выборов. От нас в Азербайджан приехала большая делегация. Мы начали работу с утра, и с большим удовлетворение видим, как проходят выборы. Они проходят организовано, никаких замечаний нет. Все необходимые правила полностью соблюдены. Каждый избиратель имеет возможность выразить свою точку зрения", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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