Грузия заинтересована стать переговорной платформой между Баку и Ереваном - Илья Дарчиашвили

БАКУ /Trend/ - Грузинские власти предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе. Официальный Тбилиси заинтересован в превращении Грузии в переговорную платформу между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Trend, подобное мнение высказал кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время своего выступления в парламенте.

И.Дарчиашвили отметил, что для достижения этой цели правительство Грузии намерено укрепить отношения стратегического партнерства с Турцией, а также с Арменией и Азербайджаном.

"С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, Грузия сделала важный шаг, запустив "Инициативу мирного соседства". Мы готовы продолжить участие в этом направлении. Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал платформой для наших соседей, где они смогут обсуждать любые актуальные темы, которые будут способствовать формированию доверия между сторонами", - подчеркнул И.Дарчиашвили.

По его словам, в соответствии с новой программой правительства "Во имя построения европейского государства" Грузия приложит все усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.

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