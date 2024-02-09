Сельчук Байрактар поделился публикацией в связи с открытием ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - БПЛА "Akıncı" находятся в своем новом ангаре на братских землях.

Об этом говорится в публикации технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара в соцсети, сообщает в пятницу Trend.

"Мы провели церемонию открытия и сдачи в эксплуатацию ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане. Пусть наш союз будет вечным", - говорится в публикации.

Отметим, что недавно построенные ангарные комплексы предназначены для размещения различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также недавно принятых на вооружение ударных БПЛА "Akıncı" и других авиационно-технических средств.

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