Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане – МИД

БАКУ/Trend/ - Российская сторона приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД России.

В заявлении отмечается, что Россия настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса», - сказали в МИД РФ.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно обновленным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов (4 577 693 голоса) после обработки 100% бюллетеней.

Согласно данным, полученным с 6 537 избирательных участков, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (26 561 голос).

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.