Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Российский предприниматель Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджана!

Всевышний наделил Вас несгибаемой волей, преданностью своему народу и дальновидностью, достойными великого руководителя.

Столь блестящая победа символизирует единство и доверие азербайджанцев к своему национальному лидеру, их оценку впечатляющих достижений, к которым страна пришла под Вашим руководством

Азербайджан сегодня – современное, процветающее государство с устойчивыми международными связями и динамичной экономикой, один из признанных лидеров тюркского мира и локомотив региона. На посту Президента Вам удалось сплотить и укрепить страну, и народ по достоинству оценил эти усилия.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья! Да благословит Аллах Вас, Азербайджан и азербайджанский народ!" - говорится в письме.