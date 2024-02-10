Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Российский предприниматель Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От всей души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджана!
Всевышний наделил Вас несгибаемой волей, преданностью своему народу и дальновидностью, достойными великого руководителя.
Столь блестящая победа символизирует единство и доверие азербайджанцев к своему национальному лидеру, их оценку впечатляющих достижений, к которым страна пришла под Вашим руководством
Азербайджан сегодня – современное, процветающее государство с устойчивыми международными связями и динамичной экономикой, один из признанных лидеров тюркского мира и локомотив региона. На посту Президента Вам удалось сплотить и укрепить страну, и народ по достоинству оценил эти усилия.
Искренне желаю Вам здоровья и счастья! Да благословит Аллах Вас, Азербайджан и азербайджанский народ!" - говорится в письме.