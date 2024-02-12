Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 12 февраля 2024 года в министерство иностранных дел был вызван посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи было еще раз подчеркнуто, что деятельность мониторинговой миссии ЕС (EUMA) в Армении, противоречащая достигнутым предварительным соглашениям, вызывает серьезную озабоченность.

Было отмечено, что данная миссия, вопреки заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности, а также построению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко использовалась как инструмент анти-азербайджанской пропаганды.



До сведения стороны ЕС было доведено, что миссия по сути стала агентом "бинокльной дипломатии", способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций. Было подчеркнуто, что все без исключения подобные визиты используются для распространения антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии.



Также было отмечено, что особую озабоченность вызывает тот факт, что эта активность "бинокльной дипломатии" наблюдается в то время, когда вдоль границы царит невиданное до сих пор спокойствие, а также когда и Азербайджан, и Армения проводят серьезные меры по построению доверия.

Более того, недавний случай предотвращения попытки незаконного пересечения границы через зоны ответственности EUMA бросает серьезную тень на заявленные задачи миссии.

Такие вызывающие беспокойство действия никоим образом не соответствуют заявленным целям EUMA по содействию укрепления доверия в качестве нейтрального субъекта.

К стороне ЕС был обращен настоятельный призыв принять все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы EUMA, развернутая на территории Армении, действовала строго как нейтральная, гражданская и невооруженная миссия в соответствии с ее заявленным мандатом и воздерживалась от любой деятельности, которая была бы направлена против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или каким-либо иным образом затрагивала его законные интересы безопасности.

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