Попытка незаконного пересечения границы в регионах, за которые отвечает миссия ЕС в Армении, бросает тень на ее задачи - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Недавний инцидент, связанный с предотвращением попытки незаконного пересечения границы в регионах, за которые отвечает мониторинговая миссия Европейского союза (ЕС) в Армении, серьезно бросает тень на ее задачи.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что подобная вызывающая тревогу деятельность никоим образом не соответствует заявленным целям упомянутой миссии по внесению вклада в построение веры и доверия как нейтрального актора.

"В ЕС был сделан серьезный призыв принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы миссия, размещенная на территории Армении, действовала как нейтральная, гражданская и невооруженная миссия в соответствии с заявленным мандатом, а также воздерживаться от любой деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана, или которая так или иначе затронет его легитимные интересы безопасности", - говорится в сообщении МИД.

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