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ВС Армении открыли огонь в направлении Зангиланского района, ранен азербайджанский пограничник (ВИДЕО)

Политика Материалы 12 февраля 2024 17:31 (UTC +04:00)
ВС Армении открыли огонь в направлении Зангиланского района, ранен азербайджанский пограничник (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

Как сообщили Trend, в результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В настоящее время оперативная обстановка стабильна и находится под контролем наших подразделений.

Ответственность за очередную провокацию с армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

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