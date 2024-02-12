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При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)

Политика Материалы 12 февраля 2024 17:43 (UTC +04:00)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - При поддержке АМИ Trend волонтеры, вовлеченные в агитационный процесс в преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане, с 15 января по 6 февраля подготовили более 200 мультимедийных продуктов.

Видеорепортажи, подготовленные молодыми людьми, были размещены на YouTube и в Telegram-канале, а также на страницах в Instagram и Facebook АМИ Trend.

Группе наиболее активных волонтеров были вручены благодарственные грамоты от имени АМИ Trend.

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При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов (ФОТО)
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