Смертные случаи, вызванные употреблением минеральной воды “Джермук”, загрязненной месторождением Амулдаг, должны быть тщательно расследованы - Коалиция

БАКУ /Trend/ - Смертные случаи, вызванные употреблением минеральной воды "Джермук", загрязненной месторождением Амулдаг, должны быть тщательно расследованы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в распространенном заявлении Коалиции "Environmental Protection First".

""Коалиция "Environmental Protection First" (EPF) неоднократно заявляла, что, беспощадная эксплуатация месторождения Амулдаг (Амулсар) в Армении без соблюдения каких-либо экологических стандартов, отравляет грунтовые воды, а отходы горнодобывающей промышленности, содержащие тяжелые металлы, наносят разрушительный ущерб минеральным источникам Истису (Джермук).

В связи с этим необходимо всерьез расследовать смерть жителя российского города Владикавказ от отравления после употребления купленной в магазине минеральной воды "Джермук", принадлежащей армянской компании "Jermuk Group".

По имеющимся данным, это не первый подобный случай и продажа минеральной воды "Джермук" в Северной Осетии уже приостановлена. Несколько лет назад Федеральное агентство США по контролю за лекарствами и продуктами питания (FDA) установило, что импортированная из Армении минеральная вода "Джермук" содержит мышьяк, в 50 раз выше нормы. После этого продажа этой минеральной воды также была запрещена в США, Объединенных Арабских Эмиратах и нескольких европейских странах. Порошок оксида мышьяка в основном смешивается с источниками питьевой воды в районах, где ведется горнодобывающая промышленность без соблюдения экологических норм.

Коалиция "Environmental Protection First" (EPF) еще раз требует от руководства Армении немедленно прекратить горнодобывающие работы на месторождении Амулдаг (Амулсар) и создать условия для проведения мониторинга независимыми экспертами, экологами Азербайджана и других стран.

Тяжелые металлосодержащие горнодобывающие отходы, образующиеся в результате эксплуатации золотоносного месторождения Амулдаг (Амулсар), сбрасываются в реку Баргушад (Воротан), которая также загрязняет реку Араз через реку Хакари. Месторождение расположено в районе между Арпачаем и Базарчаем. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в реку Араз. Использование давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды в эксплуатации месторождения Амулдаг, разрушает природу, а также оказывает смертельное воздействие на экосистему озера Гёйча (Севан).

Подобная эксплуатация месторождения Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для региона, окруженного горами Кавказа, и его населения", - говорится в заявлении.

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